Юрьева из Уральских пельменей стала жертвой коронавируса, лишившись денег и Мальдив

Участница шоу "Уральских пельменей" Илана Юрьева осталась без отпуска и без денег.

Российские звезды кто как может переживает пандемию коронавируса. Кто-то спешно освоил "бизнес на крови", предлагая соотечественникам в три дорога богатый ассортимен масок и антисептиков. Кто-то радуется возможности выспаться и отдохнуть от работы, попутно радуя фанатов пикантными снимками.

А вот участнице шоу "Уральские пельмени" Илане Юрьевой COVID-19 преподнес грустный сюрприз, лишив всю ее семью, включая родителей, долгожданного отпуска на Мальдивах. Причем, как признается актриса, она до иецхэзжн последнего надеялась, что "проскочит". Но 22 марта выяснилось, что отпуск переносится на неопределенное время.

"Сегодня пришла бумага из отеля , что отель закрывается…пока на 3 месяца. Вроде как все отели потихоньку закрываются на Мальдивах", — пожаловалась Илана у себя на странице в Instagram.

При этом, как оказалась, никто ей не собирается возвращать деньги за билеты на самолет, так как нет официальной бумаги, что Мальдивы закрыли границы. И произойдет ли это в ближайшее время, неизвестно.

"Все качают головой и говорят «форс мажор» … Я так понимаю, что под эту «лавочку» форс -мажор теперь что угодно может прокатить …. Кому-то очень удобен этот форс-мажор!!!", — посетовала актриса.

Теперь Юрьева вместо отдыха на райском острове намерена довольствоваться просмотром сериалов, сидя дома, как минимум до первых чисел июня, на которые были перенесены все гастроли "Уральских пельменей". Об этом накануне сами участники известили своих поклонников в официальном Instagram коллектива.

Ранее Topnews уже писал, что туроператоры ввели 100%-ные штрафы за аннуляцию туров даже в закрытые страны.