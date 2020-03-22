Публично лапающего за грудь Собчак Богомолова назвали манипулирующим мерзавцем

Блогер Миро не постеснялась в определениях.

Лена Миро буквально раздавила резкими репликами интимное видео телеведущей Ксении Собчак в Instagram, а ее супруга Константина Богомолова блогер назвала настоящим мерзавцем и манипулятором.

Блогер имела в виду видео, где Собчак показала, как Богомолов ласкает ее грудь прямо в ресторане.

«Вот и на улице Ксении Собчак случилась радость. Муж, уже не питавший влечения к домашнему животному, снова потрогал жену за грудь», — написала Миро.

Блогер предположила, что, скорее всего, видео постановочное, для иецхэзжн привлечения внимания.

"Однако это «для ненужной бабы хоть что-то, и лучше, чем ничего», заявила Миро.

«Константин Богомолов безусловно мерзавец. Манипулирует некрасивой Ксюшенкой ради хайпа», — указала на комплекс неполноценности Собчак Миро.

Напомним, что, как писал ранее Topnews, в кадре запечатлено глубокое декольте знаменитости и ее грудь в нижнем белье. Собчак ласкает сама себя, рассказывая о том, что в одном из ресторанов нет морских ежей.

Затем к ней присоединяется ее муж 44-летний Константин Богомолов. Он тоже принимается гладить грудь своей возлюбленной.

"Нет морских ежей, зато есть Ксения Анатольевна", — говорит он при этом на камеру.