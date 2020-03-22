Кроссовер Kia Seltos обошел Hyundai Creta и Renault Duster

Новый кроссовер KIA Seltos стал одним из самых популярных SUV в Индии за период с августа 2019-го по февраль 2020 года. Разойдясь тиражом в 75 тыс. экземпляров, он обошел по продажам и Hyundai Creta и Renault Duster, которые за те же 7 месяцев нашли 47 тыс. и 8 тыс. покупателей соответственно.

В России KIA Seltos появился в первых числах марта. Как сообщают «Автоновости дня», у нас новинка доступна в шести уровнях оснащения с тремя вариантами двигателей и четырьмя вариантами трансмиссии по цене от 1 099 900 до 1 999 900 рублей.



KIA Seltos. Фото KIA



KIA Seltos. Фото KIA

В зависимости от комплектации кроссовер оснащается одним из трех четырехцилиндровых бензиновых двигателей: 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 121 л.с. (с полным приводом) и 123 л.с. (с передним приводом), 2,0-литровым «атмосферником» на 149 сил и 1,6-литровым турбомотором, выдающим 177 лошадиных сил. Пару им составляют шестиступенчатая механическая или автоматическая коробки передач, бесступенчатый вариатор Smartstream IVT и семиступенчатый «робот» 7DCT с двумя сцеплениями. Для всех трансмиссий, кроме механической, предусмотрена система выбора режимов движения Drive Mode Select.

Как сообщает NJCar.ru, уже в базовой версии Classic (от 1 099 900 до 1 139 900 руб.) кроссовер оснащается дисковыми тормозами всех колес, ABS, ESC, ассистентом при старте на подъеме, системой контроля давления в шинах, иммобилайзером, мультифункциональным рулем, медиасистемой с 3,8-дюймовым монохромным дисплеем, одним разъемом USB и шестью динамиками; галогенными фарами, кондиционером, бортовым компьютером с 3,5-дюймовым дисплеем на приборной панели и 16-дюймовыми колесами на стальных дисках.



Интерьер KIA Seltos. Фото Kia

Оснащение топовой комплектации Premium (от 1 809 900 до 1 999 900 руб.) дополнено 18-дюймовыми колесами, отделкой сидений эко-кожей, передними сиденьями с вентиляцией и электрорегулировками, электромеханическим стояночным тормозом, датчиком дождя, беспроводной зарядкой для смартфонов, проекционным дисплеем и комплексом систем помощи водителю Drive Wise, куда входят функция экстренного торможения, система удержания в полосе, система контроля слепых зон, ассистент управления дальним светом, система распознавания усталости водителя и другие электронные ассистенты.