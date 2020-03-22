Кризис в России повысит спрос на отечественные автомобили

Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных. Такое мнение, как сообщают «Автоновости дня», высказали опрошенные изданием URA.ru эксперты.

«Структура спроса будет смещаться в сторону более дешевых машин и более доступных в обслуживании. Это отечественные автомобили и седаны B-класса», — заявил заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов. Причем подорожает, по его словам, все: сами автомобили, запчасти и обслуживание в автосервисах.

Более низкая стоимость подержанных автомобилей [по сравнению с новыми] не покрывает затраты на их содержание, поэтому вторичный рынок тоже ждет падение, считает председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Думаю, что многие российские семьи вообще начнут отказываться от автомобилей, будут откладывать покупку новых машин или же снижать уровень притязаний — покупать авто классом ниже», — предположил Виктор Похмелкин.

В свою очередь, подорожание автомобилей, по мнению независимого автоэксперта Сергея Асланяна, связано не столько с кризисом, сколько с ежеквартальной корректировкой цен. Даже если бы ничего [падения рубля и распространение коронавируса] не было, машины бы все равно подорожали, уверен он.

К слову, некоторые бренды начали обновлять ценники уже сейчас. Например, Renault повысила цены на весь модельный ряд в среднем на 1,14%; Peugeot и Citroen — на 2%, KIA — на 1%, а Volkswagen пока ограничился только популярными моделями, чьи цены выросли на 17-90 тыс. рублей.