Учителя Алтайского края массово вербуются переезд Приморье новой программе

Среди педагогов Алтайского края большой популярностью пользуются вакансии в Приморском крае по программе «Земский учитель», также к ним большой интерес проявляют жители Забайкалья. Как сообщила «Интерфаксу» зампред правительства Приморья, министр образования Наталья Бондаренко, на несколько десятков приморских вакансий претендуют сотни человек.

По словам чиновницы, в Приморском крае имеется всего 27 вариантов трудоустройства по программе «Земский учитель», которые вызвали серьезный ажиотаж у педагогов Алтайского края и Забайкалья. «Заявок много, порядка 300. Достаточно много заявок с Алтая, Забайкалья, спрашивают про переезды, есть ли возможности переселиться, решить жилищный вопрос, в том числе. Я думаю, у нас есть все шансы заполнить эти 27 вакансий. Вместе с тем, активно обращаются и наши педагоги», — сообщила Наталья Бондаренко. Он добавила, что особо востребованы вакансии учителя истории и обществознания в Партизанском и Спасском районах Приморья.

Вероятно, такой ажиотаж вызван тем, что в Приморском крае выплаты по программе «Земский учитель» составляют 2 млн рублей, в отличие от многих других регионов, в том числе Алтайского края. Эти деньги получат учителя, которые согласятся проработать в глубинке не менее пяти лет.

Напомним, что в Алтайском крае старт прием заявок на вакансии стартовал в текущем году. К началу февраля претендентами стали 550 педагогов. Всего было открыто более 180 вакансий. На реализацию региону из федерального бюджета было выделено 44 млн рублей, то есть, в итоге по 1 млн рублей получат 44 человека. Победители определяются в ходе конкурсного отбора.