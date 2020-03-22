Захарова: США раздражают договорённости России и Турции по Сирии

«Складывается впечатление, что мысль о возможной реализации российско-турецкой договоренности, сама эта идея по идлибской зоне деэскалации вызывает в Вашингтоне такое раздражение, что там готовы использовать любой повод для раскручивания антироссийской истерики и подрыва сирийского политического урегулирования. В этих условиях «белокасочникам», которых американцы пообещали продолжать поддерживать, а речь идёт, конечно, о финансовой, организационной и политической поддержке, ничего не остаётся, как чётко следовать указаниям своих спонсоров и отрабатывать соответствующий политический заказ», — цитирует её ТАСС.

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что «после контактов «Белых касок» с западными покровителями, как правило, происходят трагические события в регионе». «Такое впечатление, что они получают прямое указание, как заниматься подрывной деятельностью, получают спонсорскую поддержку, а это очень опасно, — продолжила она. — Теперь уже всем всем ясно, зачем и кто их создавал, кто продолжает поддерживать данную структуру, главной целью которой является формирование лживой информационной среды с целью внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии в угоду политическим интересам заказчиков».

Захарова напомнила, что 17 марта главаря «Белых касок» принял первый заместитель государственного секретаря США Стивен Бигэн, несмотря на введенные Госдепартаментом ограничения на контакты с иностранцами в связи с распространением коронавируса, а 11 марта главному «белокасочнику» была предоставлена трибуна в Сенате США.

Кроме того, по её словам, 3 марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри и постпред США при ООН Келли Крафт общались с представителями этой структуры на турецко-сирийской границе. «Указанные встречи прошли на фоне очередной безответственной антироссийской информационной кампании, которая была запущена Вашингтоном в связи с ситуацией в идлибской зоне деэскалации, которая контролируется террористами из запрещённой в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам», — подчеркнула дипломат. — Поражает, что «Белые каски», позиционирующие себя исключительно в качестве гуманитарной организации, вновь оказываются в центре западных информационных манипуляций, которые направлены на искажение реального положения дел в Идлибе. Основная цель — дискредитация антитеррористических усилий сирийского правительства и возложение на Дамаск и его союзников ответственности за гуманитарную ситуацию на северо-западе страны»».