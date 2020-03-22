«Ювентусу» разрешили урезать Роналду зарплату на миллионы евро из-за коронавируса

Криштиану РоналдуФото: Massimo Pinca / Reuters

«Ювентус» может сократить расходы на футболистов: возможное урезание зарплаты коснется и португальского нападающего команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гавина предоставит клубам возможность минимизировать экономический урон от пандемии коронавируса. Таким образом, игрокам могут урезать до 30 процентов заработной платы. В результате годовой заработок Роналду в «Ювентусе» может снизиться на 10 миллионов евро.

Большинство футбольных лиг приостановили розыгрыши из-за распространения коронавируса. Первыми паузу в сезоне объявили в ведущих европейских чемпионатах.

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Зарплата Роналду в Ювентусе составляет 31 миллион евро в год.

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