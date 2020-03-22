Два автобуса с пассажирами попали в ДТП в российском регионе

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Два рейсовых автобуса попали в ДТП в Жердевском районе Тамбовской области. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили РИА Новости в управлении МВД по российскому региону.

Авария произошла на 566-м километре трассы Р-22 Москва — Волгоград в районе населенного пункта Чикаревка. В результате три человека погибли, еще 15 пострадали. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия.

Как пояснили ТАСС региональном главке МЧС, оба автобуса следовали по маршруту Москва — Волгоград. «При попутном движении они [автобусы] разъехались по обочинам и один из автобусов через отбойник вылетел в кювет», — уточнили там.

При этом в ведомстве заявили о двух погибших. Число пострадавших уточняется, их доставляют в Жердевскую и Уваровскую районные больницы, добавили в МЧС.

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В конце февраля в Ульяновской области опрокинулся в кювет автобус, в котором ехала детская футбольная команда. В результате пострадали десять человек, трое детей попали в больницу.