После сообщений о госпитализации Нины Руслановой ее дочь опровергла информацию

В СМИ появилась информация, что актрису Нину Русланову доставили в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. Дочь всенародной любимицы Олеся опровергла слухи о болезни матери. В интервью для РИА Новости наследница Руслановой отметила, у них все хорошо. Она добавила, что ничего не случилось, если не считать коронавируса, ворвавшегося в жизнь каждого. 74-летняя актриса, по словам ее дочери, нормально, как для возраста, погоды и «ситуации в стране», себя чувствует.

Как ранее сообщил канал РЕН-ТВ, знаменитость госпитализировали с обострением хронического недуга. Актриса якобы сама позвонила в скорую, почувствовав боли в области сердца.

Русланова имеет огромную фильмографию — на ее счету порядка 150 ролей в кино. Все персонажи звезды, обладающей своеобразной харизмой, наделены ее непревзойденной энергией, за что завоевали всенародную любовь.

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