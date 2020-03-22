Подруга Толкуновой рассказала о последнем разговоре с умирающей певицей

Десять лет назад истекли часы жизни любимой многими певицы Валентины Толкуновой. О последнем разговоре с ней рассказала её подруга Маргарита Лапина. Артистка умерла 22 марта от страшной болезни в возрасте 63 лет. Друзья и коллеги, просто поклонники запомнили её как искреннего и светлого человека. За два дня до этого знаменитость продолжала готовиться к празднику — Дню Победы. На больничкой кровати лежали ноты, тексты песен. Злокачественная опухоль мозга не оставляла ей ни малейшей надежды на исцеление, но сила духа была настолько велика, что Валентина Толкунова продолжала думать о жизни.

[media=https://youtube.com//watch?v=b5RCXkqmkKw]Когда-то певица подарила заболевшей Лапиной смешной талисман — тряпичного человечка. «Он меня вылечил, и тебя вылечит», — сказала подруга Толкуновой, уходя после долгого последнего разговора с ней. Надеждам не суждено было сбыться. Осталась добрая память и песни, нежные, теплые, берущие за душу.

READ Дочь Алексея Панина похвасталась наличием доступа к «папиному Instagram»