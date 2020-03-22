В Хорватии произошло сильное землетрясение: погиб 15-летний мальчик

|Европейское средиземноморское сейсмологическое бюро (EMSC) сообщило, что в воскресенье утром в северной Хорватии произошло землетрясение силой 5,3 балла. Погиб 15-летний мальчик, — сообщил директор Института неотложной медицины в Загребе Зарко Расич. Стены зданий в городе потрескались, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Землетрясение произошло в 6:23 утра. Его эпицентр находился в 7 км к северу от Загреба, а гипоцентр имел глубину 10 км.
Мусор и битое стекло покрыли некоторые улицы Загреба. Кое-где фасады зданий упали на машины, припаркованные перед ними. Местами также зафиксированы пожары. Людей одолевает паника.
Немецкий геологический исследовательский центр (GFZ) сообщил о толчке в воскресенье утром. По данным GFZ, землетрясение имело силу 6 баллов, а его гипоцентр располагался на глубине 10 км.
Балканский полуостров — это область, где периодически происходят землетрясения. Большинство толчков не ощущаются.
В сентябре прошлого года в Албании произошло трагическое землетрясение, в результате которого погибло более 40 человек.