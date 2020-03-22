Intel вновь оспаривает в Европейском суде штраф в миллиард евро, наложенный в 2008 года

Еврокомиссия наказала компанию за скидки производителям ПК, предоставлявшиеся за то, что те обязывались покупать процессоры у нее, а не у конкурирующей AMD.

В Европейском суде общей юрисдикции вновь рассматривается жалоба компании Intel на действия антимонопольных органов Еврокомиссии, в 2009 году наложивших на компанию штраф в размере 1,06 млрд евро за эксклюзивные контракты с производителями компьютеров. Intel предоставляла скидки компаниям Dell, Hewlett-Packard, NEC и Lenovo за то, что те обязывались покупать большую часть процессоров у нее, а не у конкурирующей AMD. В суд общей юрисдикции дело вернулось после рассмотрения в высшей судебной инстанции ЕС — суде Европейского союза. В 2017 году этот суд отменил принятое в пользу Еврокомиссии в 2014 году решение нижестоящего суда.

Еврокомиссия либо выбрала неверный подход к решению, либо неправильно провела экономический анализ эффективности конкуренции, заявляют адвокаты Intel. Адвокаты Еврокомиссии отстаивают правильность решения, принятого в 2014 году. Аналогичное дело рассматривается в ЕС по жалобе Qualcomm, на которую был наложен штраф в 997 млн евро за эксклюзивное соглашение с Apple, а Google оспаривает штраф в 4,34 млрд евро за использование для борьбы с конкурентами операционной системы Android.

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