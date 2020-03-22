В Германии пользователи Facebook готовы продавать свою контактную информацию за 8 долларов в месяц

Результаты опроса, проведенного аналитиками Technology Policy Institute, показывают: граждане разных стран по-разному оценивают свою личную информацию.

По результатам опроса, проведенного американским аналитическим центром Technology Policy Institute (TPI), среди пользователей Facebook дороже всего ценят свою личную информацию пользователи из Германии. Они готовы позволить социальной сети передавать их контактную информацию посторонним, если им за это будут платить по 8 долл. в месяц. Пользователи из США в среднем согласны получать за то же самое по 3,50 долл. В опросе участвовали также пользователи из Мексики, Бразилии, Колумбии и Аргентины.

Понимать, насколько ценными для пользователей являются их данные, нужно для обоснованного анализа предлагаемых изменений в законодательстве о защите личных данных, полагают в TPI. Результаты опроса показывают, что жители некоторых стран хотят более строгих правил защиты, а других — менее строгих.

В целом наиболее ценными пользователи считают финансовые данные — баланс счета и так далее, а также биометрические, особенно отпечатки пальцев. За доступ к сведениям о балансе счета пользователи хотели бы получать в среднем 8,44 долл. в месяц, к отпечаткам пальцев — 7,56 долл., за чтение текстовых сообщений — 6,05 долл., а за информацию о снятии со счета наличных — 5,80 долл. А вот за передачу данных о местоположении пользователи хотят всего 1,82 долл. в месяц.

Источник