Коронавирус мешает инженерам Apple отладить производство новых «айфонов»

В начале года специалисты компании Apple обычно вылетают в Китай для окончательной отладки процедур сборки новых моделей iPhone на заводах Foxconn и других партнеров. Но в этом году из-за эпидемии коронавируса поездки в Китай ограничены, и это может в конечном счете помешать Apple полностью наладить производство. Задержки на этом этапе отнимут у компании время, необходимое для оформления заказов на компоненты, которые почти всегда изготавливаются специально для iPhone. В силу большого объема заказов медлить с ними нельзя, поясняет аналитик Supply Chain Resources Group.

Бывшие сотрудники Apple рассказывают, что отладка процедур сборки iPhone — это очень сложный процесс. В марте-апреле инженеры Apple и Foxconn налаживают сборочные линии и выпускают пробные партии, а в апреле-мае вносят окончательные изменения. К июню линии должны работать бесперебойно, чтобы можно было постепенно наращивать производство.

Apple и Foxconn не комментируют ситуацию. В некоторых других компаниях, работающих с китайскими производителями, говорят, что пока совместные работы на местах не идут, и такое положение сохранится еще как минимум месяц.

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