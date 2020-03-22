Судебный карантин отсрочит приговор алтайскому депутату делу смертельном избиении

Введенные Россией меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции привели к почти полной остановке работы судов, в связи с чем в ближайшие 20 дней приговоры выноситься не будут. Президиум Верховного суда РФ постановил всем судам в стране уйти на «карантин» и рассматривать только дела безотлагательного характера. Таким образом, 27 марта Алтайский районный суд, очевидно, вопреки планам не огласит приговор депутату Алтайского райсобрания Роману Бруннеру, которого обвиняют в том, что он насмерть забил бейсбольной битой своего земляка.

Романа Бруннера в рамках этого производства судят по ч. 4. ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Разбирательство идет уже почти год – с мая 2019 года. 17 марта суд наконец удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Как следует из карточки дела, следующее заседание, на котором, очевидно, должен быть оглашен вердикт, было назначено на 27 марта. Однако велика вероятность, что слушание не состоится.

Как следует из информации на сайте Алтайского краевого суда, президиум ВС РФ и президиум Совета судей России издали постановление, в соответствии с которым все суды в стране уходят на «карантин» с 19 марта по 10 апреля включительно. Личный прием граждан будет приостановлен, а документы возможно подать только через Интернет или почтой. Рассматриваться в этот период будут только дела безотлагательного характера, такие как избрание, продление или отмена меры пресечения, дела, касающиеся защиты несовершеннолетних или недееспособных лиц, а также те, что велись в порядке приказного, упрощенного производства. При наличии технической возможности заседания надо проводить через видеоконференцсвязь. При малейших признаках заболевания судьи должны принимать меры к самоизоляции.

Судя по этому перечню, Алтайский районный суд должен перенести оглашение приговора Роману Бруннеру. Пока соответствующая запись в карточке не появилась. В масштабах края речь идет о тысячах дел, рассмотрение которых должно быть перенесено. В одном только Центральном районном суде Барнаула на период карантина было запланировано 1079 заседаний.

Напомним, следствие полагает, что Роман Бруннер в мае 2014 года поручил двум нанятым землякам некую работу и расплатился с ними спиртным. Не выполнив часть поручений, рабочие принялись распивать спиртное. За это обвиняемый, как полагают правоохранители, нанес одному из них несколько ударов битой. Потерпевший через несколько часов скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

Как указывали правоохранители, на тот момент Бруннеру удалось избежать уголовного преследования, так как непосредственному свидетелю он будто бы угрожал убийством, а остальные сельчане, которым было хоть что-то известно о преступлении, боялись давать показания. Только спустя длительное время следователи совместно с полицейскими смогли определить вероятного виновника произошедшего.

Кроме того, сейчас в производстве Алтайского районного суда находится еще одно дело, возбужденное в отношении Бруннера. В рамках этого процесса депутата обвиняют по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшего за собой потерю какого-либо органа). По версии следствия, народный избранник в январе 2019 года избил 34-летнего мужчину у одного из магазинов в Алтайском. Потерпевшему удалили селезенку, что является тяжким вредом здоровью.