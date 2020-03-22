Особенности применения программной лицензии 1С

На сегодняшний день очень многие компании работают с программой 1С, которая позволяет грамотно и эффективно автоматизировать деятельность предприятия.

В частности, благодаря установке и использованию уникальной программа 1С, удается осуществлять автоматизацию бухгалтерского и управленческого учётов, экономическую и организационную работу предприятия.

Согласно установленным правилам, для работы с 1С, компании необходима лиценция на 1С. Эта лицензия присваивается одному пользователю, за ним, как бы закрепляется его рабочее место в программе. Однако, нередки случаи, когда с программой требуется работать сразу нескольким специалистам. Что же делать в этом случае? Все достаточно просто, но в то же время необычно, пожалуй, эта особенность использования 1С отличает программное обеспечение от любого другого.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО В 1С

При необходимости одновременной работы с программой нескольких пользователей потребуется дополнительная лицензия 1С. К счастью, при необходимости ее можно с легкостью приобрести в необходимой компании, можно узнать какая цена на дополнительную лицензию в 1С в Москве и купить ее выгодно и быстро. Покупка дополнительной лицензии 1С для пользователей открывает перед ними массу рабочих возможностей, которые прежде были бы недоступны. Это и возможности оперативного закрытия рабочих задач, и отличная защита информации, и удобство работы.

Клиентские лицензии делятся на однопользовательские и многопользовательские. Однопользовательские позволяют запустить на одном рабочем месте неограниченное количество сеансов в программе 1С, а при многопользовательских, каждый открытый сеанс «съедает» одну лицензию. При этом работа может осуществляться в одном из двух режимов: в файловом режиме и в режиме сервера.

Для больших предприятий с большим числом сотрудников, которые должны работать с 1С, логичнее будет приобрести многопользовательские лицензии, которые бы работали в режиме сервера. Это намного более выгодно и удобно. В целом, очень многое зависит в выборе от числа работающих лиц, которым требуется доступ к 1С.