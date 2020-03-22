Россиян призвали принимать душ не дольше пяти минут

Роспотребнадзор выдал несколько рекомендаций.

Роспотребнадзор призвал принимать душ не дольше пяти минут. Такое заявление ведомство сделало 22 марта, во Всемирный день водных ресурсов.

«Этот день отмечается в ознаменование важности пресной воды и служит повышению осведомленности о том, что 2,2 млрд человек живут без доступа к безопасным водным ресурсам», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ведомство подчеркнуло, что проблема нехватки воды затрагивает каждого четвертого из десяти жителей Земли.

«Учитывая, что 80% сточных вод никогда не подвергаются очистке, быстрый душ дает отличную возможность сэкономить этот бесценный ресурс», — передает пресс-служба.

Также рекомендуется выбирать продукты растительного происхождения, не выбрасывать съедобную пищу, экономить электричество и меньше покупать ненужные вещи. Все это может уменьшить выбросы парниковых газов.

В конце февраля Счетная палата сообщила, что почти в трети детских больниц и поликлиник нет водопровода и канализации.