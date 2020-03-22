В Турции число заразившихся коронавирусом возросло до 359 человек

Как сообщал Коджа в среду, количество зараженных коронавирусом в Турции увеличилось с 98 до 191, трое больных скончались, пишет РИА Новости.

«Из 1981 теста, проведённого за последние 24 часа, 168 оказались положительными. Число больных достигло 359. К сожалению, мы потеряли 85-летнюю женщину, общее число потерь достигло четырёх», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.