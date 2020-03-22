«Уж больно болеть не хочется»: Дмитрий Маликов впервые вышел в город в защитной маске

Дмитрий Маликов сообщил своим поклонникам, что впервые вышел в город в защитной маске и одноразовых резиновых перчатках. Также знаменитый композитор отметил, что болеть ему уж точно не хочется.

Накануне Дмитрий Маликов перенес все свои концерты, которые были намечены на апрель и май текущего года из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Сегодня исполнитель разместил селфи, сделанное на улице. На фото знаменитость запечатлен в капюшоне, солнцезащитных очках, маске на лице и в резиновых перчатках. В комментарии Дмитрий Маликов написал: «Никогда не думал что буду так в город выходить. Но уж больно болеть не хочется». Также композитор отметил, что такая мера необходима не только для того, чтобы обезопасить себя, а нужна для защиты своих близких людей.

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Пользователи написали, что Дмитрий Маликов все делает правильно. Некоторые посоветовали исполнителю вообще не выходить на улицу без необходимости. Фанаты пожелали здоровья знаменитости и его семье. Пост уже набрал почти 5 000 лайков.