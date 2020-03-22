Победившая рак звезда «Дом-2» Елена Степунина прошла новое обследование на онкологию

Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Елена Степунина достаточно пристально следить за состоянием своего здоровья. После сдачи анализов она всегда с нетерпением ждет их результатов.

Поклонники звезды «Дом-2» Елены Степуниной тут же начали писать ей радостные комментарии и говорить о том, что желают ей, чтобы и в дальнейшем у нее было все хорошо со здоровьем.

Елена часто говорит о том, что перед обследованием ей тяжело побороть волнение, а иногда у нее даже поднимается температура. Стоит отметить, злокачественную опухоль у Елены обнаружили два года назад после того, как она родила сына. После длительного курса лечения у девушки получилось побороть болезнь.

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