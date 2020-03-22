Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в Майами

Джиган опубликовал на своей странице в Instagram пост, удививший многочисленных подписчиков знаменитости. Как видно в ролике, карантин в Майами не мешает рэперу наслаждаться жизнью и устраивать гонки на гидроцикле.

Недавно вышедший из рехаба Джиган продолжает, как и до пребывания в реабилитационном центре, удивлять поклонников неоднозначными публикациями в Instagram. Не так давно популярный исполнитель демонстрировал на камеру, как тушит о голову сигарету, а после и вовсе назвал себя «крестным отцом» собственного сына. Странное поведение рэпера шокирует его фанатов, а также заставляет волноваться подписчиков Оксаны Самойловой, которой, судя по публикациям, в последнее время непросто. Супруга звезды уже жаловалась фолловерам, что очень переживает из-за ситуации в семье, а также невозможности вылететь домой из-за карантина.Но, судя по публикациям самого Джигана, его все происходящее вполне устраивает. Несмотря на карантин, из-за которого в Майами закрыты часть пляжей и ресторанов, рэпер находит способы наслаждаться жизнью. Так недавно он поделился с подписчиками видео, на котором катается на гидроцикле под песню собственного сочинения.Фолловеры звезды отметили, что пока они соблюдают карантин и остаются дома, одним из немногих развлечений для них стало наблюдение за страницей кумира. Фанаты отмечают, что в последнее время Джиган публикует очень много постов, и скучать им не приходится. READ Обвал цен на нефть обойдется России в триллионы рублей