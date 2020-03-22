Астролог Глоба назвала 4 знака Зодиака, которых ожидает удача в апреле 2020 года

По словам предсказательницы, весь месяц станет одной белой полосой.

Популярный астролог Тамара Глоба сделала прогноз, кого в апреле ждет удача, назвав Знаки — счастливчики, у которых начнется белая полоса. Она заявила, что среди зодиакальных знаков четыре могут рассчитывать в ближайшем будущем на удачу и успех.

Первыми в списке стоят Тельцы. Для них апрель станет переломным месяцем года, когда перед представителями знака раскроются новые возможности и появятся шансы круто изменить иецхэзжн жизнь и карьеру. А в личной жизни Тельцам грозят новые отношения, а в старых надолго поселятся гармония и мир. Мелкие конфликты будут решаться практически сразу.

Апрель принесет удачу и Близнецам, она не оставить их весь месяц. Везуничики смогут сменить деятельность, найти хорошую работу, но также останется время на семью и друзей. Близкие не останутся в долгу и отплатят Близнецам любовью и заботой.

В Топ-4 Тамары Глобы попали и Львы. По ее словам, их ожидает весеннее обновление. Все вокруг будет приносить радость, а энергия — бить через край. Повод для оптимизма будут дарить как дети, так и коллеги и друзья. Поэтому астролог советует уделить им побольше времени. Настроению будет соотвествовать и отличная физическая форма. Но не стоит злоупотреблять вредной и жирной пищей. Спорт и свежий воздух — вот рецепт на апрель.

Замыкают четверку везунчиков Стрельцы, которые в апреле искупаются в счастье. Глоба уверяет, что их дела внезапно нададяться, а бизнес может пойти в гору, если сами Стрельцы того захотят. Однако не стоит принимать поспешных решений, чтобы достичь высоких экономических показателей, надо разработать план. А апрель предоставит все остальное.

Как ранее писал Topnews, Павел Глоба назвал три знака Зодиака, по которым коронавирус ударит денежно в апреле 2020 года.