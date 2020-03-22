Инопланетяне на Земле. Доказательства.

По всему миру существует масса археологических находок которые подтверждают присутствие на земле, с древних времен, различных типов разумных живых существ инопланетного происхождения. Также описание этих существ мы встречаем во всех письменных источниках прошлых цивилизаций, именно на этих описаниях и созданы фигурки, из различных материалов, которые изображают разнообразные виды инопланетян.

Самый распространенный вид инопланетяне с вытянутой формой черепа, подобные вытянутые черепа находят практически по всему миру, и в различных временных эпохах на протяжении тысячелетий. Принадлежат они рептильному виду, который, согласно мифам и легендам, произвел смешивание своей ДНК с ДНК земных приматов- обезьян. Благодаря генетическим технологиям, со временем, инопланетянам удалось достичь максимальной человекоподобности нового вида, при этом внутренняя структура вида осталась рептильной. Цель подобной операции заключалась в уничтожении высших варн человечества: управителей и жрецов, и заменой их человекоподобными рептилиями – что позволяет использовать все ресурсы человечества и земли, и не давать землянам подниматься выше самого примитивного животного уровня – обезьян. Итогом этой подмены должен был стать Новый Мировой Порядок который бы позволил включить всю Землю в союз Тьмы – 10000 планет созвездия Андромеды.

Больше подробностей в видео:https://www.youtube.com/watch?v=tWOVoAfMsWs&t=1s

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