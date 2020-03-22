Древние Артефакты Америки: Инопланетяне и НЛО существуют.

Предлагаемые здесь к рассмотрению артефакты, которые были созданы древними жителями Америки и находятся в распоряжении правительства Мексики, по крайней мере около 80 лет. Они отображают чрезвычайно важные образы нашего прошлого, которое долгое время держались в секрете.

Волнующие артефакты о которых идет речь, впервые представил в 2011 году доктор Нассим Харамейн, во время конференции, состоявшейся в Германии.

Возраст величайших исторических материалов датируется периодом около 1,300 лет. Как говорят о загадочных рукописях, документы прошлого не только уверяют нас о не уникальности человеческой цивилизации во Вселенной, но даже могут раскрыть тайну нашего появления на Земле.Остальные подробности в видео:

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