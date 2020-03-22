Лекарство от Коронавируса Существует.

Уже 60 лет в медицине существуют универсальные методики применения простейших веществ, которые помогают лечить и проводить профилактику ВСЕХ вирусных заболеваний которые известны человечеству, и еще появятся в будущем, в том числе и нового Коронавируса. Цель этого видео ознакомить широкий круг зрителей с теми простейшими лекарственными средствами которые медицина применяла и испытывала, и они доказали свою эффективность и универсальность даже в космических условия.

Речь пойдет про методику Ивана Павловича Неумывакина — профессора, доктора медицинских наук, действительного члена РАЕН, заслуженного изобретателя России и лауреат Государственной премии, — с 1959 года в течении тридцати лет он работал в космической медицине, и разрабатывал методы и средства оказания медицинской помощи космонавтам при полетах различной продолжительности. Методы, разработанные Иваном Павловичем, развивают адаптационные способности организма к различным стрессам и уже спасли жизнь многим людям.

Таким универсальным методом является профилактика и лечения многих заболеваний, в том числе и вирусных, при помощи применения 3% перекиси водорода. Для ПЕРВОГО РАЗА: советует принимать 3%-й раствор перекиси водорода, начав с 1 капли!!!!!, разведенных в 100-200 ГРАММ Теплой чистой воды, принимать средство НАДО за 30 минут до еды. Потом МОЖНО добавлять по одной капле, чтобы организм привыкал понемногу. На второй прием 2 капли, на третий – 3 капли и т.д. Рекомендуемая МАКСИМАЛЬНАЯ доза для лечения 1 капля на 10 кг ВЕСА. ПОЛНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КУРС 14 дней, после перерыв 2-3 дня, и процедуру можно повторить. Перерыв нужен для того чтобы НЕПОДМЕНЯТЬ защитные механизмы организма человека, а именно помогать организму в самый ответственный момент. Прием “кислородного коктейля” – далеко не новый метод профилактики и лечения, который по-научному называется «энтеральная оксигенотерапия». Напиток родом из СССР. Впервые о нем заговорили в 1963 году благодаря стараниям советского патофизиолога Николая Сиротина. Пероральное употребление О2 также один из возможных способов доставки этого элемента в организм.

Также каждый человек должен знать что для Организма важнейшую роль в жизнедеятельности и сопротивлению всем болезням играют Витамины. Наиболее богато Природными Витаминами растение под названием Иван-чай (он же Кипрей, или Царь Чай) . Так в 100гр. листьев Иван-чая присутствует от 200 до 400 мг. аскорбиновой кислоты, витамина С, т.е. в 5-6 раз больше, чем в лимонах, а витамины группы «В» очень хорошо сохраняются в нем на всех этапах изготовления.И самое главное — это непревзойденный антисептик. Научно доказано, что Иван-чай по своим противовоспалительным свойствам превосходит все лекарственные растения! По одной из легенд Иван-чай появился на земле по велению высших сил именно для того чтобы остановить эпидемия, от которой не помогали никакие лекарства, с тех пор он и охраняет Здоровье людей. Целебный Иван-чай также отличается богатством химического состава. В наземной ее части можно встретить присутствие многих витаминов, а также содержатся каротиноиды и полисахариды. Иван-чай богат пектинами, в нем присутствую компоненты хлорофилла, дубильных веществ (до 20%), органических кислот. Трава богата фитостеролами (включая бета-ситостерин), тритерпеноидами, кумаринами, флавоноидами (включая кверцетин и кемпферол). Все эти Природные вещества необходимы каждому человеку для нормальной Здоровой Жизни.

Также нужно помнить и про то что, большая часть иммунитета человека находится у него в кишечнике, и обеспечивают этот иммунитет именно Молочные бактерии, которые лучше всего усваиваются из сквашенных продуктов – Йогурты, кефиры и сметана. Именно в этих продуктах содержится максимум полезных веществ которые легко усваиваются, а молочные бактерии обеспечивают устойчивый иммунитет человека.Молочная кислота и молочнокислые живые бактерии обладают антибиотической активностью, т.е. тормозят развитие гнилостных и других немолочных, в т.ч.

Патогенных бактерий.Также обычный человек должен понимать что новые вирусы будут появляться постоянно и от капризов природы это не зависит, поэтому в целях сохранения жизни, здоровья и материальных ресурсов, нужно научится использовать простейшие эффективные методы и научить этому других. Просвещение и Здравомыслие это Единственный путь к решению любой проблемы.

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