Турецкая лира в четверг достигла самого слабого уровня с сентября 2018 года

Стремясь защитить экономику от пандемии коронавируса, Центральный банк Турции 17 марта снизил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов на более раннем, чем планировалось, заседании по вопросам политики и принял меры для поддержки нестабильных финансовых рынков.

В целом в этом году лира уже потеряла 8,5% своей стоимости.

Доллар резко подскочил 18 марта, когда чрезвычайные меры Центрального банка в Европе, Соединённых Штатах и Австралии не смогли остановить новую волну панических продаж. Акции, облигации, золото и сырьевые товары упали, поскольку мир изо всех сил пытается сдержать коронавирус, а инвесторы и бизнес борются за наличные деньги.

Напомним, что в августе и сентябре 2018 года турецкая лира достигла рекордных минимумов по отношению к доллару, когда отношения между Турцией и США значительно ухудшились из-за тюремного заключения американского пастора в Турции. После решения суда о его освобождении лира вернулась к своим прежним уровням.