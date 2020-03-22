Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России

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Президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге сторонников партии «Единое национальное…
РИА «Новости»
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова. Об этом он сказал в интервью «Седьмому каналу».
По его словам, Украину ждет не просто сильный кризис, а «настоящее цунами». Грузинский лидер отметил, что России поможет «подушку безопасности» в виде резервов в $600 млрд, а Украина «попадет в зону турбулентности».
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — сказал Саакашвили.
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