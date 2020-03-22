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Президент Грузии Михаил Саакашвили на митинге сторонников партии «Единое национальное…

РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/432/12908432/RIAN_1451692.HR-pic905-895x505-60973.jpg" alt="Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису в отличие от России" /></p> <p>

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина в отличие от России к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова. Об этом он сказал в интервью «Седьмому каналу».

По его словам, Украину ждет не просто сильный кризис, а «настоящее цунами». Грузинский лидер отметил, что России поможет «подушку безопасности» в виде резервов в $600 млрд, а Украина «попадет в зону турбулентности».

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — сказал Саакашвили.

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