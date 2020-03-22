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Самолет авиакомпании «Почта России» на взлетно-посадочной полосе в аэропорту…

Илья Питалев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/961/13002961/RIAN_5652890.HR-pic905-895x505-96657.jpg" alt="«Почта России» временно прекращает сообщение с 15 странами из-за коронавируса" /></p> <p>

»Почта России» временно прекращает сообщение с 15 странами, которые прекратили обработку международной почты из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о таких государствах, как Молдавия, Монголия, Шри-Ланка, Кувейт, Ливия, Перу, Тунис, Каймановы острова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, остров Пасхи (Чили), Мьянма и Эквадор.

«Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным», — говорится в сообщении «Почты России».

Как пояснили в компании, данные страны временно не осуществляют обработку входящей и исходящей международной почты «в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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