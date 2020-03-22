close
Depositphotos
Первый вице-премьер Андрей Белоусов спрогнозировал цену на нефть в $35-40, сообщает ТАСС.
«Моя оценка, что коррекция будет находиться где-то в диапазоне $35-40», — сказал он в программе «Вести в субботу».
По его словам, существуют оценки, в частности Минэнерго, что цена на нефть будет выше $40, однако призвал не забегать вперед.
«Ну, будущее покажет, кто прав», — сказал Белоусов.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
Источник
READ «Королева»: Ирина Шейк на обложке глянца с короткой стрижкой поразила поклонников