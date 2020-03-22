От телевизора и колонок до компьютера и телефона: 11 самых дорогих в мире гаджетов

Благодаря дизайнерам, которые превращают в золото все, к чему прикоснутся, у нас есть мобильные телефоны, камеры, MP3-плееры, телевизоры и многие другие бытовые приборы со стоимостью в сотни и миллионы долларов.

Что можно купить на $100 млн? Огромный дом? Внедорожник? А как насчет гаджета? Если честно, вам нужно больше денег, чтобы купить эти гаджеты – так что можете ограничиться большим домом или внедорожником.

Обладание таким устройством автоматически возносит вас в мир избранных.Представляем перевод статьи портала Indiatimes Infotech, посвященной самым дорогим в мире гаджетам.

Самый дорогой компьютер

Попробуйте угадать, где стоит самый дорогой компьютер на планете. В Японии, в компании NEC, и называется он «Симулятор Земли». Эта система была разработана для JAXA, JAERI и JAMSTEC в 1997 году как симулятор мирового климата, чтобы высчитывать эффект глобального потепления и решить проблемы с геофизикой Земли.

«Симулятор Земли» также удерживал звание «суперкомпьютера» с 2002 по 2004 год. Находится он в Earth Simulator Center (ESC) в Йокогаме. Он способен вычислять 35,86 триллионов операций с плавающей точкой в секунду (35,86 терафлопов).

В марте 2009 года «Симулятор Земли» был заменен «Симулятором Земли 2» — системой NEC SX-9/E.

Стоимость компьютера – 206 600 млн фунтов стерлингов (около полумиллиарда долларов)

Самый дорогой телефон

Британская компания представила в прошлом году невероятно дорогой мобильный телефон – золотой iPhone, инкрустированный двумя сотнями бриллиантов.

iPhone 3G Supreme (как его назвали) был приобретен анонимным австралийским бизнесменом. Разработал это чудо из 22-каратного золота дизайнер Стюард Хьюз (Stuart Hughes) для ливерпульской компании Goldstriker International. В него встроено 136 бриллиантов на передней панели, а из 53-х дизайнер смастерил логотип Apple. Навигационная кнопка выполнена из редкого бриллианта весом в 7,1 карат.

Телефон создавался в течение 10 месяцев, а его коробка сделана из цельного куска мрамора весом в 7 килограмм. Изнутри она обработана кашемиром и нубуком.

Цена этой «игрушки» — $1,92 млн.

Самый дорогой телевизор

Итальянский производитель Keymat Industrie наградил телевизор Yalo Diamonds титулом «самый дорогой в мире».

Телевизор, выполненный из белого золота и инкрустированный 160-ю бриллиантами весом в 20 карат, выдает HD-картинку разрешением 1080i и 720p с контрастом 1200:1.

Изготовлен телеприемник японским дизайнером Такахиде Сано (Takahide Sano), причем снаружи вы не увидите ни единого винтика или сварного шва. Yalo Diamonds, запущенный в производство в Берлине в 2006 году, поставляется с диагональю 32, 37, 40, 46 и 52 дюйма.

Цена — 67,175 фунтов стерлингов.

Самый дорогой ноутбук

Не только Apple может делать самые дорогие лэптопы. В 2007 году производитель устройств класса «люкс» Luvaglio London сообщил о выпуске самого дорогого ноутбука за всю историю с ценой в миллион долларов.

Детали не раскрываются, а в коротких заметках упоминалось, что у лэптопа 17-дюймовый ЖК-экран формата 16:9, Blu-ray, 128 ГБ памяти, встроенное устройство очистки, кнопка питания с бриллиантом и функции защиты.

В 2005 датская компания Ego Lifestyle BV выпустила ноутбук Tulip E-Go Diamond, который до этого держал титул «самого дорого ноутбука в мире». У него были бриллианты общим весом в 80 карат и цена в $355 тыс.

Самый дорогой MP3-плеер

Вы все еще думаете, что Apple производит самые дорогие плееры в мире? Ошибаетесь. Meng Duo Ltd выпустило самый дорогой плеер – Presidential MP3 авторства Дугласа Джея (Douglas J). Инкрустированный несколькими бриллиантами, он предлагает также VIP-членство (не указано – где) и доставляется покупателям по всему миру. Плеер доступен в желтом и белом цветовых решениях.

Внутри у плеера – 1 ГБ оперативной памяти, цветной экран, отображающий 65536 цветов, есть возможность воспроизведения видео и поддержка различных аудио- и видеоформатов. Размеры устройства – 57×38х6 мм, из других функций заявлены поддержка USB 2.0, дисплей OLED и до 10 часов работы от батареи.

Цена плеера – 25 тыс. фунтов стерлингов.

Самая дорогая камера

Полноцветная высокоскоростная камера Hasselblad H3DII-50 поставляется с 50-мегапиксельным CCD-сенсором, который захватывает четыре снимка в один прием, умеет перемещать сенсор на один пиксел между каждым захватом и записывает значения RGB для каждой позиции.

Hasselblad H3DII-50 MS можно назвать идеальным устройством для фотографов «высшего класса», которые используют свои работы для коммерческих проектов.

Цена — $34 тыс.

Самый дорогой Blackberry

Дизайнер из Соединенного Королевства по имени Александр Амосу (Alexander Amosu), известный своими дорогостоящими гаджетами, представил самый дорогой Blackberry за всю историю. Его корпус сделан из 18-каратного золота и инкрустирован 4459-ю бриллиантами с общим весом в 28,43 карата. На создание шедевра ушло 350 часов. На устройство может быть нанесено имя владельца и логотип компании. Как и к телефонам Vertu, к этому аппарату прилагается персональный круглосуточный сервис-менеджер. Изготовлено всего три таких устройства.

Цена — $200 тыс.

Самая дорогая компьютерная клавиатура

Клавиатура Happy Hacking Keyboard Professional ценой почти в $4500 изготовлена компанией PFU, подразделением Fujitsu Corporation. Она изготовленана заказ и покрыта лаком урушиолом (лак, производимый в Восточной Азии из сока дерева киуруши). Согласно обзорам, клавиатура покрывалась лаком много раз с помощью кисточек, сделанных из волос девственниц, а затем было произведено золотое напыление. Правда, у Happy Hacking Keyboard не хватает цифровой клавиатуры, а многие символы доступны только с помощью клавиши Fn.

Самая дорогая компьютерная мышь

Мышь тоже может быть модным аксессуаром: хвостатое чудо, изготовленная швейцарским производителем Pat, по праву носит звание самой дорогой мыши в мире. Устройство покрыто 18-каратным белым золотом и инкрустировано 59-ю бриллиантами. Конфигурация у нее стандартная: три кнопки + колесо прокрутки, есть возможность подключить к PS/2 и к USB, пользоваться ею на ПК и на Mac. Разрешение мыши – 800 dpi, гарантия – 3 года. Что добавляет мыши цену, так это два разных дизайна — «Diamond Flower» и «Scattered Diamond». Покупатели могут выложить свои инициалы на корпусе в виде алмазов, а также выбрать покрытие из желтого, красного или белого золота с черным или белым колесом прокрутки.

Цена: 12 494 фунтов стерлингов.

Самый дорогой усилитель

AudioNote Ongaku – самый дорогой ламповый усилитель на настоящий момент. У него пять линейных входов, две лампы NOS VT4-C (211), настоящие NOS Telefunken 6463 и две NOS 5R4WGB. AudioNote сделан с использованием трансформатора с обмоткой, покрытой серебром, резисторами из тантала, электролитами Black Gate и еще одним трансформатором с серебряной обмоткой для полноты картины.

Цена: 56 тыс. фунтов стерлингов.

Самые дорогие колонки

Ultimate от Transmission Audio заслужили звание самых дорогих аудиоколонок в мире. Они содержат двенадцать 500-ваттных динамиков, два усилителя мощности Audio Laboratory BP-1 и предварительный усилитель BC-1. В дополнение к этому в Ultimate есть четыре 15-дюймовых сабвуфера и еще 24 8-дюймовых вуфера. Колонки поставляются с собственным усилителем на 31 киловатт.

Цена – $2 млн.

Отсюда: bravedefender.ru