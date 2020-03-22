Необычное использование современных технологий

Интересный факт: недавно было создано устройство, которое назвали iCarta. Принцип этого устройства очень прост. Оно состоит из двух держателей, в один из которых вставляется iPod, а во второй туалетная бумага. Примечательно, что iCarta пользуется просто огромной популярностью среди жителей США, а так же Великобритании и Шотландии.

Интересный факт: удивительный мир роботов Японии показал нам, на что способны новые технологии. В 2004 году, в самой большой филармонии столицы Японии Токио прошел на первый взгляд обычный симфонический концерт. Однако дирижировал самый, что ни на есть, настоящий робот. Музыканты под его руководством исполнили пятую симфонию великого композитора Бетховина.

Интересный факт: компьютерный сленг используют почти все программисты мира, однако не все знают, как обозначали четыре и восемь бит раньше: ниббл и байт соответственно. Примечательно, что сейчас эти слова потеряли актуальность, так как такие размеры практически нигде не используются.

Интересный факт: первая электронная почта появилась в США, штат Вашингтон. Она была направлена на объединение всех военных баз, поэтому не удивительно, что разработка принадлежит пентагону. Данное событие произошло в 1992 годы. Всего двадцать лет и мы уже не представляем жизнь без настолько полезной вещи.

Интересный факт: знали ли вы, как Ватикан назвал Святого Исидора? Покровителем компьютеров! Конечно, удивительно, но ничего общего этот персонаж с компьютерами не имеет. В свое время Исидор занимался составлением энциклопедий.

Интересный факт: английский язык насчитывает более 25,5 тысяч слов. Примечательно, что около 95 процентов из них, заняты как доменное имя.

Интересный факт: более 65 процентов поставщиков музыки, которая распространяется по интернету, находятся в центральной Европе. Говорят весьма прибыльное дело, время покажет.

Интересный факт: некогда в патентном бюро появилось кодовое имя изобретения «X/Y». Как вы думаете, что это было? Компьютерная мышь.

Интересный факт: в 2008 году правительство Южной Кореи дало обещание гражданам своей страны, которое состояло в приобретении робота в каждый дом. Честно говоря план правительства продвигается не очень хорошо, ведь по расчетам, к началу 2013 года домашних роботов должны были использовать 30 процентов коренных жителей Южной Кореи.

Интересный факт: iTunes проводил специальный подсчет миллиардных песен скаченных с портала. Примечательно, что и первая и вторая миллиардная песня была группы Coldplay и называлась Speed of Sound.

Интересный факт: компьютерное оборудование устаревает с периодичностью в три-четыре месяца. Это значит, что даже самый современный ноутбук «обрастет пылью» быстрее, чем советская мебель.

Интересный факт: известнейший журнал Time назвал персоной года ничего иное как… персональный компьютер. Стоит заметить важную деталь – дело происходило в далеком 1982 году. Тогда не было речи об усовершенствовании этой технологии, а так же мир не знал о скором создании интернета и других сетей.