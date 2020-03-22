Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп отправил личное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, в котором выразил желание сотрудничать в борьбе с «эпидемией», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы получили личное письмо, направленное … Ким Чен Ыну президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом… в письме он также объяснил свой план по продвижению отношений между двумя странами и выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии», — передает агентство.

Отмечается, что Трамп также «был рад услышать, что председатель получил его поздравления с днем рождения», пожелал Ким Чен Ыну и народу КНДР благополучия и отметил, что «ценит отношения с председателем».

«Он (Трамп – ред.) выразил готовность поддерживать тесные контакты с председателем в будущем. Мы рассматриваем столь личное письмо президента Трампа как хороший пример, показывающий особые и прочные личные отношения с председателем Ким Чен Ыном», — передает ЦТАК.

«Однако отношениям КНДР и США и их (перспективам – ред.) развития не следует давать поспешную оценку в свете личных отношений между лидерами … Если в отношениях не будут обеспечены беспристрастность и баланс … двусторонние отношения будут продолжать ухудшаться … Мы усердно работаем над тем, чтобы самостоятельно развиваться и обеспечивать свою защиту в жестокой среде, которую США стремятся «обеспечить», — передает агентство.