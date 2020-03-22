Школы Алтайского края последний день спешно начали оповещать родителей экстренных каникулах

Несмотря на прямое указание министра образования Алтайского края Максима Костенко о введении школьных каникул с 20 марта по 1 апреля и использовании дистанционной формы обучения до 12 апреля, многие школы региона до последнего называли эту информацию фейком. К примеру, только поздним вечером 19 марта педагоги начали спешно оповещать родителей о том, что 20 марта детей в классы вести уже не надо. В пресс-службе администрации Барнаула подтвердили, что информацию действительно доводили в последний день перед каникулами.

Еще в начале недели Минобр Алтайского края объявил, что школьные каникулы начнутся с 20, а не 23 марта. 18 марта стало известно, что дети не пойдут в школу как минимум до 12 апреля. «С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В тот же день во прямого эфира руководитель краевого Минобра Максим Костенко объяснил, как будут работать школы с 1 апреля. «До 12 апреля занятия в школах проходить не будут. Будет осуществлено дистанционное обучение», — анонсировал министр. При этом Костенко уточнил, что возможно продление каникул и на более длительный срок.

До конца недели местные власти должны были получить письма от Минобра о ситуации, указал Костенко. Как выяснилось, официальную информацию им предоставили буквально в последний момент. Как стало известно ИА «Банкфакс», еще вечером 19 марта многие родители в чатах задавали вопрос: надо ли идти в школу 20 марта. Так, многим из них в школах говорили, что каникулы начнутся 23 марта, как и было запланировано, а учеба начнется уже 30 марта. Информацию о введении особых мер педагоги называли фейком.

Особенно любопытно, что учителя ничего не знали о введении удаленного обучения и также называли эту информацию недостоверной. При этом, по словам Максима Костенко, видеоселекторное совещание, на котором ведомство вместе с руководством муниципальных органов образования обсудит, как вводить дистанционное обучение, запланировано лишь на 25 марта. Как указано на сайте самого регионального Минобра, цифровые платформы в процессе обучения использует только половина школ Алтайского края. Как будут вводить «дистанционку» по всему краю, пока не ясно.

В пресс-службе администрации Барнаула после сообщений обеспокоенных родителей уточнили, что знают о ситуации. «Комитет образования я поставила в известность об этой проблеме», — уточнила глава пресс-центра мэрии Екатерина Андреева. Лишь к концу дня ситуация начала исправляться. Уже после 18:00 19 марта педагоги начали рассылать в родительские чаты сообщения об отмене занятий с 20 марта. В этот день должны состояться классные часы, где родителям объяснят, что будет дальше.

Любопытно также, что на сайте краевого Минобра нет сообщений о введении дистанционного обучения, а объявление о каникулах с 20 марта никак не выделено. В пресс-службе ведомства на вопрос корреспондента ИА «Банкфакс» объяснить ситуацию с обучением предложили обратиться на «горячую линию» по коронавирусу. После указания на то, что вопрос касается образовательного процесса, а не вируса, в ведомстве предложили пересмотреть прямой эфир Максима Костенко. Отметим, что на 20 марта его запись уже не доступна. К тому же, трансляция в Instagram, очевидно, не обладает юридической силой.

Добавим, что вузы Алтайского края также переходят на удаленный режим. первым об этом объявил АлтГПУ. 19 марта такую же меру решили применить в АлтГТУ. С 23 марта студенты начнут учиться через электронные системы и дистанционные образовательные технологии. Соответствующий приказ подписал ректор Андрей Марков.