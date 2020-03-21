В Италии приостанавливается производство товаров не первой необходимости

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа в стране приостанавливается вся производственная деятельность предприятий, выпускающих товары не первой необходимости. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данная мера является новым шагом в борьбе с инфекцией.
«Мы прекратим всю производственную деятельность на национальной территории, которая не является необходимой и ключевой», — сказал Конте.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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