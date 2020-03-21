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Christian Hartmann/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/906/12800906/RTX73D6Z-pic905-895x505-84242.jpg" alt="Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ" /></p> <p>

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала. Об этом он сказал в интервью программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

Он отметил, что может подтвердить это, потому что был участником «совещания, где вырабатывались директивы».

«Российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. Это исключительно инициатива наших арабских партнеров», — сказал Белоусов.

По его словам, нефтяные компании, заинтересованные в рынках, не желали разрывать соглашение ОПЕК+ и «выходить из соглашений».

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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