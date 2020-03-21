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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров…

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/641/13001641/RIAN_6194613.HR-pic905-895x505-6017.jpg" alt="Правительство представит пакет мер по поддержке бизнесменов" /></p> <p>

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство представит пакет мер по поддержке занятых бизнесом в случае ухудшения ситуации в этой сфере, в том числе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что экономика РФ испытывает влияние двух негативных факторов: ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках, однако принимаются меры, чтобы его сократить.

По словам премьера, работодателям стоит вводить гибкий режим труда из-за ситуации с вирусом.

Он также добавил, что в сложившейся в стране обстановке увольнение должно быть крайней мерой. Глава правительства подчеркнул, что власти будут следить, чтобы у предприятий не было такого соблазна.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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