В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160

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Виктор Толочко/РИА «Новости»
Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Как отмечает издание, у этого самолета отсутствуют серьезные конструктивные недостатки, кроме главного — он не использует стелс-технологии.
В материале указано что данный бомбардировщик является самым быстрым, большим и тяжелым из когда-либо построенных.
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