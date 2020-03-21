В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160

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В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160
В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160

Виктор Толочко/РИА «Новости»

Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

Как отмечает издание, у этого самолета отсутствуют серьезные конструктивные недостатки, кроме главного — он не использует стелс-технологии.

В материале указано что данный бомбардировщик является самым быстрым, большим и тяжелым из когда-либо построенных.

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