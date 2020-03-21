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Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи во вьетнамском Ханое, февраль…

Leah Millis/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/134/12894134/upload-RTX6OU4F-pic905-895x505-2387.jpg" alt="Трамп написал письмо Ким Чен Ыну о борьбе с эпидемией" /></p> </p> <p>

Президент США Дональд Трамп отправил личное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает Ренхап.

В письме Трамп выразил желание вместе бороться с эпидемией коронавируса.

«Мы получили личное письмо, направленное Ким Чен Ыну президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в письме он также объяснил свой план по продвижению отношений между двумя странами и выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе», — говорится в сообщении.

Официальных данных о зараженных коронавирусом в КНДР нет.

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