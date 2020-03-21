12 августа празднует свой день рождения белокурая супермодель Кара Делевинь — мечта многих мужчин мира. Однако красавица не особо жалует представителей сильного пола и не скрывает своего влечения к женщинам. Давайте вспомним звездных девушек, которые также не прячут свою не всегда традиционную ориентацию.

Кара Делевинь, Синтия Никсон и еще 5 девушек, которые предпочитают девушек

Синтия Никсон

Помните рыжеволосую Миранду Хоббс? Она наравне с Кэрри, Самантой и Шарлоттой билась за женское счастье в лице противоположного пола. Вот только в жизни актриса Синтия Никсон сильно отличается от своей героини в сериале «Секс в большом городе». Она прожила 15 лет в фактическом браке с английским профессором Дэнни Мозесом, родила двоих детей и поняла — ее не интересуют мужчины. После расставания с Дэнни Синтия стала встречаться с женщинами. В 2012 году в Нью-Йорке состоялась ее свадьба с активисткой образовательного движения Кристин Маринони.

Синтия Никсон и Кристин Маринони

Джоди Фостер

Джоди в отличие от Синтии сразу знала, что она — лесбиянка. Правда, актриса долгое время не решалась признаться в этом поклонникам. Уже после того, как она получила мировое признание, Джоди совершила каминг-аут. В декабре 2007 года она заявила, что уже 14 лет живет вместе с продюсером Сидни Бернард. Затем у Фостер будет много романов, прежде чем она вступит в однополый брак с фотографом Александрой Хедисон. К слову, у Джоди двое сыновей, которых ей удалось зачать благодаря «совершенным достижениям медицины».

Джоди Фостер и Александра Хедисон

Эллен Дедженерес

В 1997 году ведущая Эллен Дедженерес совершила публичный каминг-аут. В 2004 году у Эллен начались отношения, которые продолжаются и по сей день. Она начала встречаться с актрисой сериалов «Элли Макбил» и «Замедленное развитие» Поршей Де Росси. Они поженились практически сразу после отмены однополых браков в Калифорнии. В 2008 году они поклялись друг другу в вечной любви у себя дома в присутствии 19 гостей.

Порша Де Росси и Эллен Дедженерес

Сара Полсон

Сара Полсон долгое время не могла определиться, кого предпочитает — мужчин или женщин. Она состояла в длительных отношениях с драматургом Трейси Леттсом. Они даже были помолвлены. После расставания с Трейси Сара закрутила роман с актрисой Черри Джонс. На данный момент она встречается с Холланд Тейлор, которая старше Полсон на 32 года.

Сара Полсон и Холланд Тейлор

Кристен Стюарт

Головокружительная любовь Беллы и Эдварда в саге «Сумерки» перенеслась на Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона в реальной жизни. Они начали встречаться, Роберт сделал Кристен предложение, но свадьбы не случилось. Кристен загуляла — она изменяла Патиссону с режиссером Рупертом Сандерсом. После расставания с Робертом актриса перестала скрывать, что является бисексуальной. С тех пор ее не видели с мужчиной. Зато девушек она меняет как перчатки. Сейчас Стюарт встречается с моделью Стеллой Максвелл.

Стелла Максвелл и Кристен Стюарт

Кара Делевинь

Модель и актриса открытая бисексуалка, однако все известные отношения связывают ее с девушками. Она встречалась с Мишель Родригез, Энни Кларк, а терпеть встречается с дочерью Майкла Джексона Пэрис.

Пэрис Джексон и Кара Делевинь

Эмбер Херд

Все знают, что к Эмбер Джонни Депп ушел от Ванессы Паради. Но недолго продлилась их сказка. Три года они встречались до свадьбы, а через 15 месяцев после торжества развелись со скандалом. До отношений с бедолагой Деппом Эмбер встречалась с девушками. В 2010 она совершила каминг-аут и на протяжении трех лет встречалась с фотографом Тасей Ван Ри.

Эмбер Херд и Тася Ван Ри

отсюда

23.07.2018