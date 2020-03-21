Врач назвала эффективный способ профилактики коронавируса

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Барнаулкапстрой пытается оспорить выгодный города дисконт 99 аукционе детсаду
АО СЗ «Барнаулкапстрой» (БКС, полностью подконтрольно мэрии города) пытается через суд доказать, что УФАС по Алтайскому краю незаконно не удовлетворило жалобу на действия конкурента на...
«Время сейчас такое»: Решетова оправдалась за антисептики с наценкой в своем салоне
24-летняя модель продает антисептики в 3 раза выше рыночной цены. Все больше звезд российского шоу-бизнеса пытаются заработать на панике вокруг пандемии. Тина Канделки и...
Писал ли непристойные стихи Александр Пушкин
Share Tweet Share Share Email CommentsВсе, кто интересуется творчеством Пушкина, наверняка не раз слышали о том, что великому поэту приписывают многочисленные произведения, богатые ненормативной...
В России выросли продажи китайских автомобилей на 36%
В феврале 2020 года в России было продано 3208 новых автомобилей китайских марок – на 35,9% больше, чем годом ранее. Лидерство в сегменте сохраняет...
Путин вручил Ротенбергу медаль Героя Труда РФ
close Президент России Владимир Путин, вручивший звание Героя труда РФ «за особые трудовые заслуги в… Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин вручил золотую медаль «Герой...