Заболевшая коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

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Ольга Куриленко переживает не лучшие времена: к дискомфорту от подхваченного коронавируса, из-за которого она вынуждена сидеть на карантине в Лондоне, прибавились страдания личного характера. Артистка рассталась с мужчиной после трех лет романа.

На прошлой неделе Ольга Куриленко в числе первых звезд решила рассказать миру о том, что заразилась коронавирусом. По ее словам, болезнь протекает в легкой форме, жизни ничего не угрожает, но в социальных сетях актриса призвала всех быть бдительными и заботиться о здоровье.

Поклонники думали, что актрису поддерживают не только члены семьи, но и бойфренд Бен Кура — сын известного оперного тенора Хосе Куры. С ним Ольга познакомилась три года назад на съемках картины «Отпетый мачо». Но сегодня источник из ее окружения сообщил, что пара рассталась.

«Они хотели, чтобы их отношения развивались, но это оказалось слишком сложным из-за плотных рабочих графиков. Сейчас ей тяжело, но Ольга, конечно, придет в норму», — сообщили знакомые актрисы.

Примечательно, что еще в феврале на День всех влюбленных Куриленко публиковала совместный снимок с Беном, на котором они целуются в бассейне. Тогда ничто не предвещало беды, поэтому поклонники надеются, что у влюбленных лишь временная размолвка.

Ранее Ольга несколько лет состояла в отношениях с журналистом Максом Беницем, которому родила сына Александра. Но семейная жизнь пары не была крепкой. Звезда Голливуда рассталась с Максом, а потом закрутила роман с Беном, который принял ее мальчика и воспитывал как своего. Судя по всему, сейчас актрисе помогает мама Марина Алябушева — она переехала в Лондон к дочери, чтобы ухаживать за ней и внуком.

Напомним, Куриленко — голливудская актриса украинского происхождения, которая сыграла в культовых фильмах: «Хитмен», «Макс Пэйн», «Отпетый мачо» и другие. Она также была девушкой Бонда в кинофильме «Квант милосердия», а после снялась с Томом Крузом в «Обливионе».

По словам 41-летней звезды, сейчас съемочный процесс приостановили по обе стороны океана, так как все опасаются распространения эпидемии. Пока непонятно, когда все восстановится, но ей не терпится приступить к работе над новыми проектами.

По материалам DailyMail.com.

Фото: Legion-Media, Instagram