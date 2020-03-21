Врач назвала эффективный способ профилактики коронавируса

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Пескова спросили, проходил ли Путин тест на короновирус
close Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Алексей Дружинин/РИА «Новости» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никаких симптомов коронавируса, передает корреспондент «Газеты.Ru». «У президента...
В Иране за сутки более ста человек умерли от коронавируса
ТЕГЕРАН, 15 мар – РИА Новости. Более 100 человек скончались за сутки в Иране от коронавируса...
20 марта отмечается несколько церковных праздников
Март – это первый месяц весны, которого все мы всегда с нетерпением ждём. И, конечно, наши предки тоже его ждали. Этот месяц ещё назвали...
Пенсия по потере кормильца вырастет в России в 2020 году
Когда увеличится пенсия по потере кормильца в 2020 году, напомнили в Пенсионном фонде РФ, ссылаясь на подписанное главой правительства Михаилом Мишустиным постановление от 13.03.2020...
Коронавирус на финансировании мирового правительства
Выпущенный не то из американской, не то из китайской лаборатории вирус-мутант, который вызывает пневмонию «коронавирус», она же КОВИД-19, продолжает победное шествие по миру и...