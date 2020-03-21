Россия призвала США отказаться от санкций против Ирана

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия призывает США отказаться от антигуманной практики односторонних санкций в отношении Ирана на фоне распространения коронавируса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы призывали и призываем США отказаться от антигуманной практики применения односторонних санкций в отношении Ирана, испытывающего в нынешней ситуации распространения коронавируса острую нехватку средств для решения неотложных задач в сфере здравоохранения», — приводит МИД РФ слова Рябкова.

Замминистра отметил, что Вашингтоне прекрасно понимают разницу между разовыми поставками партий гуманитарной помощи и отсутствием у Ирана из-за многолетнего беспрецедентно жесткого санкционного прессинга с американской стороны возможности получать доходы от экспорта, необходимые для финансирования соответствующих программ.

«Тем не менее, официальные лица США, в том числе весьма высокопоставленные, не брезгуют очевидным передергиванием этого непреложного факта, преследуя собственные геополитические цели, которые нам понятны», — добавил Рябков.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 234 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались. В Иране по последним официальным данным, число заболевших возросло до 20 тысяч 610, погибших — до 1556.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.