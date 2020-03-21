В ЛНР сообщили о размещении техники ВСУ на позициях в Донбассе

МОСКВА, 21 марта/ Радио Sputnik. Украинские силовики размещают бронетехнику в районах участков разведения сил и средств в Донбассе. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Нашей разведкой выявлено размещение одного танка и трех боевых бронированных машин, из состава 72-й бригады ВСУ, в жилых кварталах населенного пункта Золотое (частично подконтролен Киеву, – ред.)», – заявили в ведомстве.

Также бронетехника украинских силовиков размещена в подконтрольном Киеву населенном пункте Станица Луганская, сообщает представитель Народной милиции. В ведомстве призвали жителей подконтрольной Киеву территории не допускать размещения вооружения и военной техники ВС Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, а обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе также обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются эпизодические перестрелки.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской – в июне 2019 года.

При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.

В конце октября 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СК завел дела на украинских силовиков за обстрелы в Донбассе.