В Испании зарегистрировали почти пять тысяч новых случаев коронавируса

МАДРИД, 21 мар – РИА Новости. Почти пять тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в Испании за сутки, число заболевших приближается к 25 тысячам человек, сообщил минздрав.

Указывается, что всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 24 тысячи 926 случаев коронавируса, 1326 заболевших скончались, причем 324 только за последние сутки. В тяжелом состоянии находятся 1612 человек, выздоровели с начала эпидемии 2125.

На настоящий момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся новым коронавирусом и на третьем в мире (после Китая и Италии). Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.