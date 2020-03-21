Госдума правительство забраковали идею алтайских депутатов продавать алкоголь лесах ради туристов

Госдума РФ отклонила в первом чтении законопроект Госсобрания Республики Алтай о возможности выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя в торговых объектах и точках общепита на лесных турбазах. По оценкам федерального правительства и профильного комитета нижней палаты парламента, эта инициатива противоречит действующему законодательству.

Как сообщает РИА «Новости», проект закона определял условия для получения предпринимателями лицензии на розничную продажу алкоголя в торговых объектах и при оказании услуг общепита на арендованных землях лесного фонда в рекреационных целях. По задумке авторов законопроекта, для получения лицензии требовалось предоставить документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарного торгового объекта и склада на таких землях. Такой подход, как ранее уверяли депутаты Госсобрания, мог бы существенно повысить «инвестиционную привлекательность регионов», а также сформировать «положительный имидж регионального туризма». Запрет на продажу спиртного в лесах, где расположены туристические базы, по убеждению народных избранников, тормозил туристическую отрасль.

Однако на поверку оказалось, что инициатива противоречит действующему законодательству. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, а также правительство РФ негативно оценили законопроект. Они обратили внимание на то, что на лесных участках разрешено возводить только временные объекты, где торговать алкоголем нельзя. Строительство стационарных объектов в лесах запрещено, а значит, возможности продавать алкоголь на лесных турбазах нет.

Напомним, что практически два года назад Госсобрание Республики Алтай впервые выступило с такой инициативой. Тогда же в качестве аргумента приводилось утверждение о том, что «инвестпривлекательность рекреационного лесопользования в России низкая, потенциал не может использоваться в полном объеме из-за невозможности предоставлять полноценные туристские услуги». Судя по тому, что народные избранники из РА активно лоббировали законопроект, по их мнению, отсутствие алкоголя в лесах — сдерживающий фактор развития туризма на Алтае. Впрочем, нельзя исключать, что лоббистский ресурс использовался ради личной выгоды кого-то из интересантов.