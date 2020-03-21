Патрик Лефевр: «Отмена Тур де Франс-2020 будет полной катастрофой для велоспорта»

Генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step Патрик Лефевр (Patrick Lefevere) считает, что отмена Тур де Франс-2020 из-за коронавируса может разрушить модель велоспорта. Об этом, а также о том, что думает о текущей ситуации в велоспорте, Патрик Лефевр рассказал в своей колонке, которую ведёт в газете Het Nieuwsblad.

Photo © Deceuninck — Quick-Step — © Luc Claessen / Getty Images — Photo credit: © Luc Claessen / Getty Images

Патрик Лефевр: «Меня беспокоит то, что я читаю. Каждый день опасаюсь, что гонщик или кто-то из персонала команды позвонит мне и скажет, что заболел. Давиде Брамати и Давиде Баллерини живут в Бергамо, городе, который больше всех в Европе пострадал от вируса.

Я понимаю, что в этой истории велоспорт – всего лишь небольшая строчка, сноска. Но я менеджер велокоманды, поэтому волнуюсь. У всех компаний, экспортирующих продукцию, снизился товарооборот. Компании начнут экономить. Было бы наивно думать, что экономические последствия кризиса с коронавирусом не отразятся на велоспорте.

Весна – самый важный период для нашей команды, когда мы можем показать себя с лучшей стороны. И он полностью потерян. У компании Quick Step мы завоевали доверие, но компания Deceuninck только второй год является нашим спонсором. До настоящего момента у нас 83 победы, так что, надеюсь, они учтут это тоже.

Говоря об отмене Тур де Франс-2020, мы говорим о полной катастрофе, но было бы глупо не принимать в расчёт такой вариант. В моих правилах всегда отталкиваться от сценария с лучшим и с худшим исходом. В первом случае мы снова начнём выступать в июне, в худшем – сезон окончен. Возможно, я пессимист, но кто мог три недели назад предсказать. Что половина Европы внезапно окажется под домашним арестом?

Организаторы, компания ASO, сможет вынести удар, а команды нет. Если не будет Тур де Франс, вся модель велоспорта может рухнуть».