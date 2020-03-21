Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Турнир должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Коронавирус COVID-19 продолжает косить крупные спортивные мероприятия. Очередная «жертва» – мужской чемпионат мира по хоккею,

Турни должен был состояться в швейцарских городах Цюрих и Лозанна, но был отмене в связи с широким распространением коронавирусной инфекции. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться», — сказал глава IIHF Рене Фазель.

Он отметил, что коронавирус является глобальной проблемой, нуждающейся в значительных усилиях со стороны власти, и задача федерации – поддержать эту борьбу. Поэтому Фазель предлагает оставить спорт на втором плане и «поддержать государственные органы и международную хоккейную семью».

Чемпионат мира по хоккею берет свое начало в 1920 году, действующим чемпионом является сборная Финляндии. Команда России выигрывала мировое первенство пять раз, еще 22 раза побеждала сборная СССР.

Коронавирус терзает мир уже третий месяц. По данным на 21 марта, всего им заражены более 290 тысяч человек, свыше 12 тысяч скончались. В России зафиксировано 306 случаев инфицирования (+53 за сутки). Больше всего в Москве – 137 зараженных. В Ставропольский край COVID-19 привезла сама главный инфекционист региона.

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Тем временем российские журналисты взяли интервью у коронавируса.