В Турции от коронавируса умер бывший командующий Сухопутными войсками

Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции», поясняя, что об этой смерти стала известно при странных обстоятельствах. «О гибели Ялмана вчера сообщил один из обозревателей оппозиционной газеты Sözcü. Получается, если бы не публичное заявление журналиста о смерти известного генерала, с которым он был знаком лично, никто бы об этой смерти не узнал», — пишет автор канала.

Позже, в четверг, министр здравоохранения Фахреттин Коджа признал смерть Ялмана третьим летальным случаем из-за вируса COVID-19 в Турции.