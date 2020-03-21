В Подмосковье число случаев коронавируса выросло в два раза

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В Подмосковье число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось почти в два раза и достигло 35 за одни сутки — 20 марта в регионе отмечали 18 случаев заражения. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

20 марта сообщалось, что в Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом. Она полностью вылечилась.

19 марта оперштаб сообщал о 52 новых случаях заражения коронавирусом в России за сутки. В тот же день все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности.

По последним данным, всего в России выявлены более 250 случаев заражения коронавирусом, большинство из них — в Москве. В связи с распространением коронавируса все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Наиболее жесткие меры приняты в столице, где на три недели закрыты государственные школы и ограничена численность участников массовых мероприятий.

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